Hamburg/Berlin. Der Schauspieler Bjarne Mädel (51) ist am Freitag in Berlin für seine Rolle in der NDR-Serie „Der Tatortreiniger“ mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Geehrt wurde er in der Kategorie „Schauspieler in einer komödiantischen Rolle“, wie der NDR am Sonnabend mitteilte. Den Preis vergab der Bundesverband Schauspiel, der die Interessen von Schauspielern in Deutschland vertritt.

Preis wird von Schauspielern vergeben

Die mehrfach preisgekrönte Reihe endete im vergangenen Dezember nach sieben Jahren auf Wunsch der Beteiligten. Regisseur aller Folgen ist Arne Feldhusen, Autorin Mizzi Meyer hat sich die denkwürdigen Begegnungen von Hauptrolle Schotty ausgedacht, die Bjarne Mädel verkörperte.

Der Preis wurde 2012 vom BFFS ins Leben gerufen und ist in der Branche besonders beliebt, da er von Schauspielern an Schauspieler vergeben wird.