Hamburg. Erstmals hat ein Kundenzentrum der Hamburger Stadtverwaltung an einem Sonnabend geöffnet. Zahlreiche Bürger nutzten die Gelegenheit, um Melde- und Ausweisangelegenheiten zu regeln, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Technische Probleme hätten die 20 Mitarbeiter nicht gehabt.

Am Freitag hatte der IT-Dienstleister Dataport über eine Störung des Mail-Systems bei Behörden in Hamburg und anderen Bundesländern berichtet. Grund sei ein Konfigurationsfehler gewesen, der im Rechenzentrum von Dataport zu einem großflächigen Ausfall der Hardware-Infrastruktur führte, so Dataport-Pressesprecher Heiko Scharffenberg. Die betroffenen Systeme wurden Freitagabend wieder in Betrieb genommen. "Die für die Öffnung der Hamburger Kundenzentren erforderlichen Verfahren stehen inzwischen wieder zur Verfügung. Die Nacharbeiten werden noch das Wochenende in Anspruch nehmen."

Hamburg-Service weiterhin nicht erreichbar

Nach Behebung der Panne sollte das System am Wochenende wieder hochgefahren werden, wobei das Kundenzentrum in Hamburg-Mitte Priorität haben sollte. Telefonisch war der sogenannte Hamburg-Service am Samstag allerdings nicht erreichbar, aufgrund einer technischen Störung, wie es in einer automatischen Ansage hieß.

Erste #Samstagsöffnung im #Kundenzentrum Mitte startet störungsfrei & mit zufriedenen Bürgern. War vor Ort, um den Kolleginnen und Kollegen mit Kuchen 🍰 Danke zu sagen für ihren tollen Einsatz für eine bürgerfreundliche Verwaltung👏! pic.twitter.com/KCY6LeJPSm — Andreas Dressel (@ADressel) September 7, 2019

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) twitterte nach einem Besuch in dem Zentrum an der Caffamacherreihe, die Samstagsöffnung sei störungsfrei und mit zufriedenen Bürgern gestartet. Dressel sprach in einer Pressemitteilung von einer Serviceoffensive, die als Pilotprojekt vorerst bis zum 20. Mai nächsten Jahres gehen soll.