Grasbrook-Werkstatt geht in die nächste Runde

Hamburg. Die Entwicklung des Grasbrooks geht in eine neue und entscheidende Phase: Am 18. September startet der Wettbewerbliche Dialog, der bis April 2020 zu einem städtebaulichen und freiraumplanerischen Gesamtbild des neuen Stadtteils führen wird. So lädt die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und die HafenCity Hamburg GmbH die Bürger zur 2. Stadtwerkstatt ein. Thema ist die Gestaltung des neuen Stadtteils auf dem Grasbrook. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 18. September, von 18 bis 21 Uhr im Hamburg Cruise Center HafenCity am Chicagokai statt. Die Ausstellung zum Thema ist bereits ab 17 Uhr geöffnet.

Auf der Stadtwerkstatt wird zunächst Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) zu den Gästen sprechen. Die Ergebnisse des bisherigen Beteiligungsprozesses werden durch Professor Klaus Overmeyer (Urban Catalyst) vorgestellt. HafenCity-GmbH-Chef Jürgen Bruns-Berentelg präsentiert die Rahmenbedingungen und Aufgabenstellung für das Wettbewerbliche Dialogverfahren. Im Anschluss präsentieren sich die zwölf internationalen Planungsbüros, je sechs für Städtebau und Freiraum, die sich für die Teilnahme am Wettbewerblichen Dialog qualifiziert haben. Danach wird Oberbaudirektor Franz-Josef Höing die wesentlichen Eindrücke zusammenfassen und einen Ausblick auf den weiteren Prozess geben. Bereits am Nachmittag, von 15 bis etwa 17 Uhr, gibt es das Angebot für öffentliche, geführte Touren durch das Wettbewerbsgebiet des Grasbrook.