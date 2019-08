Düsseldorf. Knast statt Urlaub: Für einen 38-Jährigen endete der gemeinsame Urlaub noch bevor er richtig angefangen hatte. Statt in den Pärchen-Urlaub auf Ibiza ging es für einen 38-jährigen Hamburger vom Düsseldorfer Flughafen aus direkt ins Gefängnis. Der Mann hatte offenbar vergessen, dass er wegen Steuerhinterziehung in mehreren Fällen auf den Fahndungslisten der Polizei stand.

Seit 2016 hatte der Mann eine noch offene Haftstrafe, die die Hamburger Staatsanwaltschaft zur Strafvollstreckung ausgeschrieben hatte. Da half es ihm auch nicht, dass er mit seiner Freundin einen Urlaub in Europa geplant hat. Auch wenn EU-Bürger bei innereuropäischen Flügen bei der Ausreise nicht kontrolliert werden, gibt es Stichpunkt-Kontrollen auf dem Weg zum Flugsteig. Und in genau so eine geriet der Hamburger. Für die Bundespolizisten ein Glückstreffer.

Da der 38-Jährige die 19.950 Euro, die er der Justizkasse Hamburg noch schuldet, nicht zahlen konnte, muss der Hamburger nun eine Ersatz-Freiheitsstrafe von 230 Tagen in der Justizvollzugsanstalt absitzen. Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, trat seine Freundin den Urlaub nach Ibiza trotzdem an.