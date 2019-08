Hamburg. Betrug lohnt sich nicht. Und wenn ein couragierter Bürger einen ebenso dreisten wie schlichten Tatplan vereitelt, dann geht es unter Umständen direkt in die Haftanstalt. Eine Erfahrung, die jetzt ein 32 Jahre alter Nigerianer machen musste. Er lief am Mittwochnachmittag am Erich-Ziegel-Ring auf einen Boten zu, der gerade Pakete auslieferte. Er erwarte ein Paket und wolle es direkt in Empfang nehmen, erzählte er dem Boten laut Polizei.

Sodann habe der 32-Jährige einen Reisepass vorgezeigt, um sich als Empfänger zu legitimieren. Der Bote, ebenfalls Nigerianer (39), erkannte jedoch, dass es sich um eine Fälschung handelte, und bat eine Passantin, die Polizei zu rufen. „Währenddessen hielt er den Mann gegen dessen Widerstand bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hierbei verletzte sich der Bote leicht am Knie“, sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Gefälschte Reisepässe

Wenig später brachten Beamte Malachy A. auf die Wache, fanden bei ihm drei weitere gefälschte Reisepässe, aber auch seine echten Papiere. Wie sich herausstellte, hatte er mit falschen Angaben und falschem Reisepass einen Vertrag bei einem Mobilfunkanbieter abgeschlossen. Das Handy, das zum Vertrag gehörte, befand sich in ebenjenem Paket, das Malachy A. hatte abfangen wollen. Er kam in U-Haft.

Betrugsdelikte machen der Polizei schwer zu schaffen. Im Vorjahr gab es 1,9 Prozent mehr, rund 33.000 Fälle. Über einen spektakulären Warenkreditbetrug berichtete das Abendblatt im Mai: Ein Hamburger (24) hatte mit frisierten Online-Wohnungsanzeigen die Identität von 60 Wohnungssuchenden abgegriffen und so bei Elektroshops im Internet Luxusgeräte gekauft. Er verursachte einen Schaden von mehr als 90.000 Euro.