Jetzt schnell bewerben für den Lebensretter-Preis

Hamburg. „Es ist so wichtig, dass wir mehr Verantwortung für unsere Mitmenschen übernehmen – gerade in Notsituationen“, sagt Fernsehkoch Christian Rach. Deshalb macht der 62-Jährige bei der Asklepios-Aktion „Jeder kann Leben retten“. Gemeinsam mit Klinik-Mitarbeitern und anderen Prominenten ließ er sich für eine Plakat-Aktion ablichten, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Die Poster werden im Rahmen der Woche der Wiederbelebung vom 16. bis zum 22. September an über 160 Asklepios-Standorten aufgehängt und in den sozialen Netzwerken geteilt.

Rach hat selbst einmal eine dramatische Erfahrung gemacht: Seine Vermieterin stürzte die Treppe hinunter. Der Koch fand die alte Dame regungslos am Boden liegend; sie blutete stark aus dem Kopf. „Das war natürlich ein Schock“, so Rach. Er lief in seine Wohnung und verständigte den Notarzt. „Dann habe ich sie bestmöglich versorgt, versucht, die Blutung zu stillen, für sie da zu sein und ihr das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine ist“, berichtet Rach.

So wirbt Fernsehkoch Christian Rach auf Plakaten.

Foto: Asklepios

Bis Freitag, 30. August, können sich Kandidaten noch für den Asklepios Lebensretter-Preis bewerben oder andere Menschen vorschlagen. Die Bedingung: Es muss sich um einen medizinischen Laien handeln, der in den letzten zwölf Monaten einen Menschen mit Herzdruckmassage oder Defibrillator ins Leben zurückgeholt hat. Das Bewerbungsformular ist in der Abendblatt-Geschäftsstelle (Großer Burstah 18-32) oder online unter abendblatt.de/lebensretter erhältlich. Das ausgefüllte Formular kann per Post an das Hamburger Abendblatt (Marketing & Events – Lebensretter, Großer Burstah 18-32, in 20457 Hamburg) oder per Mail an lebensretter@abendblatt.de gesendet werden.

Eine Jury wählt aus den Vorschlägen fünf Kandidaten aus, die im Abendblatt vorgestellt werden. Anschließend bestimmen die Leser die drei Gewinner. Die Preisverleihung findet am 19. September im Rahmen der „Woche der Wiederbelebung“ statt.

( HA )