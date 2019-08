Wie der Kokain-Schmuggler schon einmal spektakulär vorging

Hamburg. Drogenfahnder der gemeinsamen Ermittlungsgruppe aus Zoll und Polizei (GER) haben eine Drogen-Connection zerschlagen und 700 Kilo hoch reines Kokain sichergestellt. Der Erfolg gelang bereits im April. Jetzt wurde der letzte Zugehörige der Bande von Zielfahndern in Nordmazedonien aufgespürt. Ralph van L. (54) ist im Drogendezernat bestens bekannt. Seit Jahrzehnten wird immer wieder gegen ihn ermittelt. Mehrfach war er zu langen Haftstrafen und sogar Sicherheitsverwahrung verurteilt worden.

Es war ein bestens durchorganisierter Coup, den die Bande eingefädelt hatte. In einem Kühlcontainer mit Bananen wurde das Kokain in 42 Kisten versteckt. Der Plan: Das Kokain sollte entnommen, die Kisten mit Bananen wieder aufgefüllt werden.

Doch die Polizei bekam einen Tipp. So wurde das Rauschgift entdeckt. Den Container ließ man weiter „laufen“ und legte sich auf die Lauer. Als drei Männer den Container abholten und ihn nicht zum Fruchtzentrum, sondern in eine Lagerhalle an der Lederstraße fuhren, schlug die Polizei zu. Bünjamin A. (36), Ajdin W. (44) und Aiben C. (48) wurden festgenommen. Bei dem 44-Jährigen wurden in der Wohnung 244.000 Euro und Gold sichergestellt. Auch mehrere Handlanger konnten ermittelt werden.

Ralph van L. versteckte Kokain in Oldtimer

Abgetaucht war dagegen Ralph van L. Er, so stellte sich heraus, versteckte sich in einem Feriengebiet in der Nähe von Tetovo in Mazedonien. Der 54-Jährige wird von Ermittlern des Landeskriminalamtes der Organisierten Kriminalität zugerechnet.

1997 war der Mann an einem spektakulären Drogenschmuggel beteiligt. Damals war von der GER ein Oldtimer aus Bolivien aus dem Verkehr gezogen worden, in denen Kokain versteckt war. Das Fahrzeug, ein schwarzer 190er Mercedes, Baujahr 1959, wurde in einer Werkstatt in Halstenbek sichergestellt. 19 Kilo Kokain waren in den Holmen des Fahrzeugs versteckt. Damals war das eine enorm große Menge.

Ralph van L., schon zu der Zeit wegen kleinerer Kokaindelikte polizeibekannt und ehemaliger Kneipenbetreiber, wurde als Abnehmer ermittelt. Nach seiner Haftstrafe machte er unbeirrt im „Kokain-Business“ weiter.

2007: Elf Jahre Haft für Ralph van L.

Nach Informationen des Abendblatts wurde der heute 54-Jährige 2007 wegen weiterer Kokaingeschäfte zu elf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. 2008 trat er die Strafe an. Im Juli 2014 kam er frei. Seine Bewährung lief im Juli dieses Jahres ab.

Insgesamt führten die Ermittlungen jetzt zu neun Verdächtigen, von denen sieben in Untersuchungshaft sitzen.