Hamburg. Verschränkte Arme, trotziger Gesichtsausdruck und eine Stimme, in der unterschwellige Empörung mitschwingt: Peter W. wirkt ganz so, als fühle er sich auf der Anklagebank vollkommen fehl am Platze. Er, ein aufrechter Bürger, der lediglich ungestört habe rauchen wollen und dabei belästigt wurde - in der eigenen Lesart des 65-Jährigen kommt ihm sein Verhalten gegenüber einem Mitmenschen wohl durchaus verständlich vor. Doch andere empfinden die Reaktion des Rentners als einen Übergriff gegen einen der Schwächsten der Gesellschaft: einen Obdachlosen.

Angeklagt ist Peter W. wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil er sich gestört fühlte, dass ein Wohnungsloser in den Aschenbechern des Hauptbahnhofs nach Zigarettenresten suchte, habe der Rentner den metallenen Aschenbecher samt Inhalt gegen den Mann geschleudert, heißt es in der Anklage. Dabei hätten Asche und Kippen das Gesicht und die Haare des Opfers verschmutzt.

Obdachloser habe bloß "simuliert", so der Angeklagte

Der Angeklagte schildert, er habe „vor sich hin geraucht“, als er einen „dunkelhäutigen Mann bemerkte“, der in den dort verankerten Aschenbechern nach Zigarettenstummeln suchte. Dabei habe dieser „merkwürdige Geräusche“ gemacht und sei getaumelt. Als derjenige dann einen Aschenbecher aus der Halterung genommen habe, „ist bei mir die Sicherung durchgebrannt“.

Er habe sich nun seinerseits „den Aschenbecher geschnappt“, so Peter W., und daran gerissen. Dabei sei das Metallteil in Richtung des Obdachlosen geschleudert worden. Dieser sei dann zu Boden gegangen. „Aber ich war sicher, dass ich ihn nicht getroffen hatte. Er simulierte. Deshalb bin ich weggegangen.“

Zeugen bestätigen: Rentner war aggressiv

Ein 38-Jähriger erzählt, er habe „Mitleid mit diesen Menschen, die sich noch Zigerattenreste heraussuchen müssen“. Doch Peter W. habe mit den Worten „Ich kann’s nicht mehr sehen“ einen Aschenbecher, den der Wohnungslose zuvor aus der Halterung genommen hatte, gegriffen „und den Geschädigten damit richtig geschlagen. Der ging zu Boden. Alles schrie.“

Es habe auf jeden Fall Körperkontakt gegeben, ist sich der Zeuge sicher. Allerdings habe auch den Eindruck gehabt, dass es sich bei dem Opfer „ein bisschen um gewolltes Fallen“ handelte. Ein anderer Zeuge hatte schon vor dem Handgemenge die Befürchtung: „Gleich passiert etwas“, erzählt der 25-Jährige. Peter W. habe „aggressiv“ gewirkt, deshalb verständigte der Zeuge sofort den Sicherheitsdienst. Ein Polizist notierte wenig später, der Geschädigte habe sich „gedemütigt und in seiner Ehre verletzt“ gefühlt.

Richterin zu Angeklagtem: Verhalten "auf niedrigster Stufe"

Die Amtsrichterin verurteilt den Angeklagten schließlich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu zwölf Euro. Peter W. habe jedenfalls in Kauf genommen, den Mann erheblich zu verletzen.

„Sie fühlen sich nach wie vor im Recht“, hält sie dem Angeklagten vor. „Aber Sie sind nicht im Recht. Es mag sein, dass Sie sich von dem Mann gestört gefühlt haben, aber normal wäre in so einer Situation Mitleid gewesen.“ So gegen einen Obdachlosen vorzugehen, „ist auf niedrigster Stufe“.