Frauenleiche in Tornesch entdeckt

Tornesch. Die Polizei hat in Tornesch (Kreis Pinneberg) am Mittwochvormittag eine tote Frau gefunden. Die Mordkommission nahm Ermittlungen auf, wie die Polizei mitteilte. Kurz nach 9.00 Uhr entdeckten Polizisten in einem Haus die Leiche der Frau, die offensichtlich Opfer einer Gewalttat wurde. Ein Tatverdächtiger sei unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat festgenommen worden, hieß es. Hintergrund und Motiv seien noch völlig unklar. Weitere Angaben zu der Frau und dem Tatverdächtigen lagen zunächst nicht vor.