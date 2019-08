Hamburg. Der Hansestadt entstehen durch leerstehende Flüchtlingsunterkünfte erhebliche Folgekosten. Wie aus einer Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des Rahlstedter CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Karl-Heinz Warnholz hervorgeht, betragen die Leerstandskosten für die ehemalige Unterkunft in der Stargarder Straße 62 in Rahlstedt monatlich 8350 Euro. Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass die Vertragsbindung bis zum Jahr 2035 eingehalten wird, wären es Gesamtkosten von 1,7 Millionen Euro.

Unterkunft für Azubis?

Die Einrichtung mit den drei markanten Holzhäusern ist seit Ende Juni außer Betrieb. Inzwischen gibt es Pläne, das Objekt anderweitig zu nutzen. Im Gespräch ist, dass der Wohnraum Auszubildenden mit Migrationshintergrund zur Verfügung gestellt wird. Wegen des Rückgangs der Flüchtlingszahlen benötigt der Landesbetrieb für Erziehung und Beratung (LEB) weniger Wohnplätze. Deshalb bietet er die aktuell nicht mehr genutzten und im Eigentum der Hansestadt Hamburg befindlichen Objekte möglichen Nachnutzern an. Es handelt sich dabei um Einrichtungen in der Stargarder Straße 60, Cuxhavener Straße 188 a-c und in der Kollaustraße 150, hieß es.

Leerstand rechnet sich eben nicht: Für sieben nicht belegte Erstaufnahmeeinrichtungen in Hamburg entstanden im Jahr 2017 monatliche Mietkosten von 185.000 Euro. Derzeit sind in Hamburg ein Ankunftszentrum und sechs Erstaufnahmeinrichtungen im Einsatz. Außer Betrieb sind vier Standorte, die als Notfall- bzw. Reservestandort genutzt werden können, und zwar in der Bredowstraße, Hellmesbergerweg, Schmiedekoppel und Neuer Höltigbaum, Allein für die am 31. Dezember 2018 geschlossene Unterkunft Neuer Höltigbaum waren in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres Gesamtkosten von 344.000 Euro entstanden (u.a. Reinigungsdienst und Bewirtschaftung).