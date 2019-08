Hamburg. Ein Notarzteinsatz am Bahnhof Rahlstedt hat den Zugverkehr zwischen Hamburg und Lübeck am Donnerstagnachmittag teilweise zum Erliegen gebracht. Wegen des Einsatzes ist die Strecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg gesperrt. Züge von und nach Lübeck enden beziehungsweise beginnen in Ahrensburg, wie eine Bahnsprecherin dem Abendblatt sagte.

Die Sperrung kann bis zu zwei Stunden andauern. Fahrgäste werden gebeten, auf die U-Bahn oder andere Verkehrsmittel auszuweichen.