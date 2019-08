Hamburg. Bis vor wenigen Monaten hat Dennis M. noch Gefangene in ihren Zellen eingeschlossen – jetzt droht ihm selbst ein längerer Aufenthalt hinter Gittern. Vom morgigen Donnerstag an steht der ehemalige Justizvollzugsbeamte wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz vor dem Landgericht.

Der Vorwurf: Er soll ein Juweliergeschäft in Eppendorf überfallen und dabei zwei Angestellte verletzt haben. Der 37-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft am 28. Februar dieses Jahres das Juweliergeschäft „Luxini Hamburg“ an der Eppendorfer Landstraße betreten haben.

Übungsmunition der Bundeswehr sichergestellt

Erst ließ er sich einige Uhren zeigen, sodann soll er zwei Angestellten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und vier Uhren im Wert von 14.700 Euro sowie einen Schlüsselbund geraubt haben. Seine Opfer – zwei Verkäuferinnen – erlitten Reizungen der Augen und der Nasenschleimhaut.

Etwa einen Monat später fahndete die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter, und nur einen Tag nach dem Start der Fahndung wurde Dennis M. festgenommen. In seiner Wohnung in Neumünster stellte die Polizei einen Wurfstern und Übungsmunition der Bundeswehr sicher. Zu diesem Zeitpunkt war Dennis M. noch Schließer in der Justizvollzugsanstalt Billwerder. Davor arbeitete er in dem Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis.