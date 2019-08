Hamburg. Nach seiner Absetzung als Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) lässt sich Frank-Martin Heise anwaltlich vertreten, um eine tragfähige Lösung zu finden. Er ist quasi freigestellt. Als Beamter hat der Leitende Kriminaldirektor das Recht auf eine besoldungsmäßig gleichwertige Aufgabe. Es wird nicht einfach werden, sie zu finden.

Heise ist in der Besoldungsgruppe B3, die nur ganz wenige Beamte in der Polizei bekleiden. Ein Verbleib Heises in der Polizei wird nahezu ausgeschlossen. Einzige Lösung wäre es, für ihn ein „Projekt“ zu erfinden. Ins Spiel gebracht wurde auch eine Versetzung in die Sozialbehörde. Dort gibt es nicht nur eine deutlich größerer Zahl von Stellen dieser Besoldungsgruppe. Heise soll auch gute Kontakte zur Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) haben. Die promovierte Historikerin hatte 2012 für die Hamburger Wasserschutzpolizei die Ausstellung zum 225-jährigen Bestehen konzipiert. Heise war damals Chef der Wasserschutzpolizei.

Vier Kandidaten für Stelle des LKA-Chefs

Die Stelle der LKA-Leitung wird bundesweit ausgeschrieben. Als Kandidaten gelten der stellvertretende LKA-Chef Mirko Streiber, Jan Hieber, Leiter der Staatsschutzabteilung im LKA, Kathrin Hennings, Leiterin öffentliche Sicherheit in der Innenbehörde, und Jens Schmigalle, Stabsleiter des Landeskriminalamtes. Streiber gilt als aussichtsreichster Kandidat. Manko: Er hatte die polizeiinterne Vorermittlungsgruppe im Fall der „Cold Case“-Einheit geleitet, deren Arbeit kritisiert worden war.

Jan Hieber als Ex-Leiter der Soko „Schwarzer Block“, die die Straften rund um den G20-Gipfel bearbeitete, dürfte es schwer haben, sechs Monate vor der Bürgerschaftswahl die Zustimmung der Grünen zur Ernennung zum LKA-Chef zu bekommen. Kathrin Hennings hat bereits einen vergleichbar gut dotierten Posten wie der LKA-Chef. Ob sie von dort in das LKA mit seinen „Baustellen“ wechselt, bleibt fraglich. Jens Schmigalle gilt intern als fleißiger Arbeiter.