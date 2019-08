Hamburg. Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer sollten derzeit besonders aufmerksam an Straßenübergängen sein. 650 Ampeln im gesamten Hamburger Stadtgebiet sind am Dienstagnachmittag ausgefallen, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale sagte. Grund dafür sei eine Netzstörung, teilt die Polizei via Twitter mit und mahnt zu Vorsicht in den betroffenen Kreuzungsbereichen.

Wie lange die Störung noch andauert, ist unklar. Der Sprecherin nach arbeiten Techniker derzeit mit Hochdruck an einer Lösung, ein Teil der Anlagen funktioniere inzwischen wieder.