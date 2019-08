Hamburg. Am Montagnachmittag kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Personenunfall auf der S-Bahn-Strecke zwischen Poppenbüttel und Ohlsdorf. Daraufhin wurde die Strecke komplett gesperrt. Betroffen sind die S-Bahnen S1 und S11. Ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis sei eingerichtet, so die S-Bahn Hamburg via Twitter.

Der Unfall ereignete sich zwischen Poppenbüttel und Wellingsbüttel in Höhe der Stadtbahnstraße. Die Polizei ist zurzeit vor Ort.