Hamburg. Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis in Hamburg-Bergedorf ist der Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin sowie Hamburg und Rostock am Donnerstagabend zum Erliegen gekommen. Laut eines Bahnsprechers werden die Züge des Fernverkehrs über Uelzen und Stendal umgeleitet, es kommt zu Verspätungen. Die Züge des Regionalverkehrs fallen vorerst ersatzlos aus.

Die Bahn rät Reisenden aus Rostock mit Ziel Hamburg, über Lübeck zu fahren. Die Züge aus Hamburg nach Rostock werden am Hauptbahnhof zurückgehalten und verkehren nicht. Die Sperrung soll bis etwa 21.25 Uhr dauern.

Nach Abendblatt-Informationen soll eine Person von einem Güterzug erfasst worden sein.