Hamburg. Ein Fahrzeug hat vor dem Elbtunnel in Fahrtrichtung Süden am Nachmittag die Höhenkontrolle ausgelöst. Zusätzlich gibt es laut Verkehrsleitzentrale der Polizei technische Probleme in der vierten Röhre. Weil in der dritten Röhre derzeit gearbeitet werde, steht dort nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

In der Folge staut sich derzeit der Verkehr auf der Autobahn 7 mehr als elf Kilometer bis Schnelsen-Nord zurück. Auf der Autobahn 23 staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Süden derzeit bis Eidelstedt.

Die aktuelle Staukarte für Hamburg

Wie lange die Sperrung der vierten Röhre andauert, ist noch nicht klar.