Angst vor gewaltsamem Raub: Zoll verbrennt 4,5 Tonnen Kokain

Hamburg.. Es war eine geheime, scharf bewachte Aktion. In einer Müllverbrennungsanlage in Hamburg hat der Zoll in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft den Großteil der sichergestellten Rekordmenge von 4,5 Tonnen hochreinem Kokain in einem Hochtemperaturofen verbrennen lassen. Der Vorgang selbst wurde ebenfalls unter den Augen von Zoll und Staatsanwaltschaft durchgeführt.

Bis zur Vernichtung war der Fund aus Sicherheitsgründen streng geheim gehalten worden, zumal 4,5 Tonnen Kokain für Kriminelle einen enormen Wert darstellen. Das aus Südamerika geschmuggelte Rauschgift ist von höchster Qualität. Es sollte nach Antwerpen gebracht werden und wäre von dort sicherlich an mehrere Abnehmer verteilt worden. Schon im „Großhandel" bringt in Europa ein Kilogramm Kokain zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Entsprechend „diskret" gingen die Behörden zunächst mit dem Erfolg um. Dass beim Zoll damit gerechnet wird, dass eine solche Menge auch mit Gewalt selbst aus den Händen der Sicherheitsbehörden geraubt werden könnte, hatte sich 2017 gezeigt. Damals hatte der Zoll rund 3,7 Tonnen Kokain präsentiert. Die Sicherheitsmaßnahmen waren enorm. Nur unter den Augen von schwer bewaffneten Angehörigen einer Spezialeinheit des Zolls (ZUZ) wurde das Rauschgift transportiert und in einer Halle auf einem Militärgelände gezeigt. „Neben den Sicherheitsaspekten spielte auch der Platzbedarf eine Rolle", heißt es aus dem Sicherheitsapparat. Kokain-Fundmengen werden immer größer Tatsächlich wäre die Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft für die Lagerung des Rekordfundes die offizielle Adresse gewesen. So wurde eine sogenannte „Referenzprobe" genommen und die ursprünglich sichergestellte Menge gerichtsverwertbar dokumentiert. Mit dem Vorgehen reagieren die Sicherheitsbehörden auch auf die immer größeren Kokainmengen, die in Europa und auch in Deutschland sichergestellt werden. 2017 waren es europaweit 140,4 Tonnen Kokain – damit liegt die Zahl auf einem Rekordniveau. Seitdem sind die Sicherstellungsmengen weiter angestiegen. Gleichzeitig blieb die Qualität des Kokains bei konstantem Preisniveau stabil. Dass die jetzt vom Markt genommene Rekordmenge in irgendeiner Weise Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Kokain auf dem illegalen Markt haben wird, glauben Experten allerdings nicht.