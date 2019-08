Als vor 40 Jahren 19 Segler im Orkan starben

Hamburg. Beim Start schien die Sonne. Dann kam der Nebel. Dann goss es in Strömen. Die „Tina“ lag gut im Rennen. Bis der Orkan ausbrach. Bis das Chaos kam. 16 Knoten, eine irrwitzige Fahrt. Das Wasser peitscht mein Gesicht wie Schrotladungen. Auf Deck ein Inferno, unter Deck ein Inferno. Aber ich denke nicht ans Sterben. Der Wunsch ist übermächtig: Aufhören soll der Orkan. Die „Tina“ lässt sich nicht mehr steuern. Das Ruderblatt ist weg. Alle Mann unter Deck. Wir treiben zwölf Stunden im Hexenkessel. Wir denken, das kann nur uns passieren. Wir wissen nichts von der Tragödie der anderen Boote. Wir erfahren es im Hafen.

Das 605 Seemeilen lange Fastnet-Race galt von jeher als die härteste Hochsee-Regatta der Welt. Wetterbedingungen, Wind, Navigation, Strömungsverhältnisse und Konkurrenz sind so hart wie bei keiner vergleichbaren Wettfahrt.

Anhaltende Flauten bei den vergangenen drei Fastnet-Rennen hatten den bösen Ruf dieser Hochsee-Veranstaltung gelindert und mehr Teilnehmer als je zuvor an den Start gelockt – mehr als 300 Schiffe zwischen neun und 26 Meter lang, die den strengen Sicherheitsvorkehrungen unterworfen sind.

Wellen so hoch wie dreistöckige Wohnhäuser

Leichte Winde wurden auch für das 1979er-Fastnet erwartet. Schließlich schien es, als ob sich das Azorenhoch gegen die Tiefdruckgebiete im Nordatlantik durchsetzen würde, um den Seglern eine Pause von den Stürmen der letzten Wochen zu gönnen. Die „Tina“ hatte sich in den drei Sturmregatten im geschützten Solent mit einem 9., 10. und 3. Platz gegen 57 Konkurrenten der Admiral’s-Cup-Klasse hervorragend geschlagen. Mit Proviant für eine Woche und zwölf Mann an Bord gingen wir ins Rennen.

Bei sonnigem Wetter und schöner Brise gelang uns der beste Start. Als zweites Schiff unserer Klasse durchsegelten wir die Needles, den Ausgang des Solent zum Kanal. Der mitlaufende Tidenstrom war so stark, dass es schien, als hätte jemand eine riesige Toilette gespült, die die Yachten mit Gewalt in den Orkus reißt. In den Abendstunden des Sonnabends hatte sich das große Feld der Schiffe schon weit auseinandergezogen. Unsere ärgsten Rivalen, die amerikanischen Yachten „Aries“ und „Williwaw“, lagen etwas achteraus, als die Dunkelheit hereinbrach.

Der zweite Regatta-Tag verlief weitgehend ereignislos. Es herrschte pottendicker Nebel, einziger Zwischenfall: Gegen Mittag dampfte, knapp 100 Meter vor unserem Steven, ein großes Frachtschiff vorbei und verschwand wie ein Geist in dem weißen Gewaber.

Wetterbericht verhieß Besserung

Gegen Abend erreichten wir das berüchtigte Kap Lizard. Zwar hob sich nun der Nebel auf See, aber die Steilküste mit den berühmten Leuchtfeuern blieb weiterhin von Nebelschwaden verdeckt. Die schwache Brise reichte kaum aus, uns gegen die Tide voranzubringen. Der Wetterbericht verhieß jedoch Besserung, südwestliche Winde 3 bis 4 waren angesagt, ideale Segelbedingungen.

Zu unserer Beruhigung fanden wir uns mit „Aries“ und „Williwaw“ zusammen an der Spitze der Cupper mitten zwischen sehr viel größeren Yachten anderer Klassen. Eine hervorragende Ausgangsposition.

Die Nacht, in der wir Lands End passierten und Kurs auf Irland nahmen, verlief ruhig und fast langweilig. Es regnete Bindfäden. Der erste Wetterbericht am Morgen versprach denn doch etwas mehr Wind, Südwest 5 bis 6, örtlich sogar 7. Keine so schönen Aussichten in der berüchtigten Irischen See.

Wind nahm kon­stant an Stärke zu

Gegen Mittag nahm der Wind kon­stant an Stärke zu. Unter Spinnaker rauschten wir neben unserem Schwesterschiff „Williwaw“ auf den Fastnet-Felsen los. Gerade hatten wir einen Mann in den 20 m hohen Mast geschickt, um ein paar verdrehte Tampen zu klarieren, als die „Williwaw“ vom plötzlich umschlagenden Wind aufs Wasser gedrückt wurde.

In letzter Sekunde bekamen wir unseren Mann zurück an Deck, da brach die Bö auch schon herein. Der große Spinnaker wurde gegen den Sturmspinnaker gewechselt. Und nun begann ein Höllenritt. Weder die „Williwaw“ noch wir wollten auch nur einen Meter preisgeben. Der Geschwindigkeitsmesser schoss bis auf 14 Knoten hoch. Das Ende kam jäh und mit einem Knall. Die Spinnakerschot brach, ein daumendickes Spezialtauwerk. Wir mussten nun ein kleineres Vorsegel setzen, dennoch wurden wir bei hereinbrechender Dunkelheit mehrmals, in Schaum und Gischt gehüllt, aufs Wasser gepresst.

Der Wind hatte mittlerweile Stärke 8 erreicht, mehr als vorhergesagt. Eine gewaltige, steile und brechende See donnerte gegen den Rumpf, über Deck und füllte das Cockpit mit Wasser. Die Fußbodenklappe öffnete sich, und die darunterliegenden Container mit den Rettungsinseln drohten über Bord zu gehen. Mit Mühe gelang es uns, die schweren Plastikkisten zurückzudrängen. Denn wer segelt schon gern ohne Rettungsinseln? Gegen 9 Uhr abends herrschte ein ausgewachsener Sturm. Das Großsegel zu reffen, erforderte geradezu übermenschliche Kräfte.

Logbucheintragung vom 13. August, 00.00 Uhr: „Fastnet voraus in Sicht. Schwere See.“

Eine halbe Stunde später rundeten wir den berüchtigten Felsen unter kleinster Besegelung, zusammen mit zwei weiteren Yachten, die wir wegen der schlechten Sicht nicht identifizieren konnten. Die Besatzung des Leuchtturms blendete mit einem Scheinwerfer in unser Segel, um die Nummer zu identifizieren.

Logbucheintragung 14. August, 01.00 Uhr: „Sehr schwere See, Windstärke 11 in Böen.“

Jetzt brach das Chaos los. Mit drei Reffs im Großsegel und der kleinsten Fock raste die „Tina“ mit geradezu irrwitziger Fahrt durch die See. 16 Knoten. Doch dafür interessierte sich niemand mehr. Der Windanzeiger sprang in Böen auf 60 Knoten – Windstärke 12, voller Orkan. Zwei Mann standen am Ruder. Das Schiff war ständig von Brechern eingehüllt. Die Wogen hatten eine kaum zu begreifende Höhe; es schien, als brächen dreistöckige Wohnhäuser über uns herein. Gischt und Regen fetzten waagerecht über die See und trafen unsere Gesichter wie Schrotladungen.

Unter Deck sah es kaum besser aus. Badewannenweise schoss das Wasser durch die Niedergänge und Luken. Cola- und Bierdosen, Reisbeutel, Äpfel, Schuhe, Schlafsäcke, alles schwappte an der Bordwand nach oben. Es stank nach Diesel- und Hydraulik-Öl. Schreie von Deck drangen nur in Fetzen nach unten, der Sturm heulte und orgelte in der Takelage. Es sind dies die Augenblicke, in denen man für literarische Beschreibungen des Sturms auf See kein Verständnis mehr hat. Man denkt auch nicht ans Sterben, höchstens daran, dass der Schlafsack, der unter Deck wartet, furchtbar nass sein muss. Alles Denken und Handeln ist auf den Augenblick ausgerichtet. Angst hatte, glaube ich, niemand, nur den Wunsch, dass dieses Inferno zu Ende gehen möge.

Logbuch 14. August, 2.00 Uhr: „Durch eine schwere See wird das Schiff durch den Wind gedreht und ist anschließend nicht mehr manövrierbar. Großsegel geborgen, Sturmfock gesetzt. Schiff lässt sich nicht mehr steuern. Ruderblatt vom Schaft gebrochen.“

Der Anprall dieser Woge, der Umsturz von einer Schlagseite zum Knockdown auf der anderen, das anschließende Bergen des Großsegels und das Setzen der Sturmfock auf einem sich schüttelnden, überfluteten Vordeck von den Ausmaßen eines Ehebettes, dieses Durcheinander überschreitet das Vorstellungsvermögen. Auch die Sturmfock wurde schließlich geborgen. Alle Mann gingen unter Deck. Das Schiff legte sich quer zum Wind und trieb von der Küste weg, nach Osten auf die offene See zu. Immer wieder wurde die Yacht unter nackten Masten auf die Seite gelegt.

Im Marienhölzungsweg in Flensburg warteten gestern Abend die vier Kinder von Norbert Lorck-Schierning (56) auf einen Anruf ihres Vaters, des Eigners der „Jan Pott“. Seine Frau Karin war wenige Stunden nach Bekanntwerden der Katastrophe nach Plymouth geflogen. „Norbert und seine Crew sind erfahrene Segler, die schon manchen Sturm abgeritten haben“, hieß es bei Flensburger Freunden. Kein Wunder, so meinten sie, dass er trotz des Mastbruchs fremde Hilfe abgelehnt habe. Dabei klang so etwas wie Stolz auf den Freund durch.

Ohne Warnung traf die „Tina“ plötzlich ein Schlag, der das Schiff zu sprengen schien. Alle dachten dasselbe: „Wir haben uns in der Navigation geirrt. Jetzt sind wir auf einem Felsen gescheitert.“ Zwölf Mann stürzten auf die Niedergänge zu. Doch es war kein Felsen, der uns getroffen hatte, es war ein Brecher, dessen schemenhafte Fratze wir noch in Lee davonjagen sahen.

Zwölf Stunden lang überließen wir die „Tina“ ihrem Schicksal und versuchten, in den nassen Kojen etwas Schlaf zu finden. Unter Deck sah es unbeschreiblich aus. Die elektrische Lenzpumpe saugte nach Kräften, wurde aber immer wieder durch aufgeweichte Wollsocken, Brotscheiben, Cornflakes und Streichhölzer verstopft.

… und dann ging auch das Telefon nicht mehr

Gegen Nachmittag des 14. August ging die See noch immer himmelhoch, aber der Sturm hatte sich bis auf Stärke 6 gelegt. Die Sonne schien, doch war es sehr kalt. Wir begannen mit dem Riggen eines Notruders. Achtern wurde der Spinnakerbaum ausgebracht. Vorne diente die Sturmfock zum Steuern und dazu, den Bug in der gewünschten Richtung zu halten. Unter Motor ging es mehr schlecht als recht auf Cork zu. Der Ort an der irischen Westküste war der nächsterreichbare Hafen. Unser Navigator versuchte über UKW-Telefon, Hilfe herbeizuholen. Vergeblich. Wir dachten: „So etwas kann nur uns passieren, Ruder gebrochen, Regatta aufgegeben, Admiral’s Cup verloren, und nun geht auch das Telefon nicht mehr ...“

Gegen Abend kam ein zweimotoriges Flugzeug und umflog uns dreimal in geringer Höhe. Sollten wir Notmunition schießen? Da wir nicht in akuter Seenot waren, begnügten wir uns mit Winken und hofften, dass uns bald ein Schleppfahrzeug entgegengeschickt werden würde. Es war eine lange und bittere Nacht, die in der Hafeneinfahrt von Cork am Morgen mit dem Knallen von Champagnerflaschen endete. Wir feierten die Ankunft in Cork ohne fremde Hilfe – und den Geburtstag unseres Skippers.

Von dem, was sonst noch in dieser Nacht passiert ist, wusste die Welt schon lange vor uns. Die furchtbaren Nachrichten, die wir erhielten, waren schlimmer als das, was die See uns und unserem Schiff angetan hatte. Wir flüchteten uns ins Grandhotel von Crosshaven. Die Dame an der Rezeption fragte: „Wünschen Sie ein Zimmer mit Blick auf See?“ „Nein, das wünschen wir nicht.“

Svante Domizlaff ist Autor etlicher Bücher, u. a. erschien von ihm: „Exclusive Yachtclubs“ (Delius Klasing, 160 S., 49,90 Euro).

Die 48. Fastnet-Regatta, an der 340 Yachten teilnehmen, wird an diesem Sonnabend vor der englischen Hafenstadt Cowes gestartet.