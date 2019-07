Einbruch in Milliardärs-Villa – Täter schleppen Tresor weg

Hamburg. Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in einer der besten Wohngegenden der Stadt in eine Milliardärs-Villa eingebrochen. Die Tat wurde jetzt von einem Hausangestellten entdeckt. Die Täter hatten offenbar in aller Ruhe den Einbruch durchgeführt. Das Grundstück ist so abgelegen, dass selbst die Anwendung von rohester Gewalt beim Eindringen in die Luxus-Villa nicht bemerkt wurde.

Die Tat wird als ein von langer Hand und gründlich vorbereiteter Coup eingestuft. Denn die Einbrecher waren gut vorbereitet und verfügten vermutlich über Insiderwissen. Denn die Möglichkeit, die Villa vor Ort auszukundschaften, so, wie es bei gezielten Einbrüchen, manchmal getan wird, hatten die Täter in diesem Fall nicht. Das Anwesen liegt versteckt hinter Bäumen wie in einem Wald auf einem riesigen Grundstück und ist von der Straße aus nicht einsehbar. Über eine Leiter auf das Vordach geklettert Zur Tat selbst müssen die Einbrecher mit einem Fahrzeug vorgefahren sein. Dann kletterten sie über eine Leiter auf ein Vordach. Von dort schlugen sie im ersten Stock Fenster mit Äxten ein. Das Vorgehen hat Methode. Professionelle Einbrecher wissen, dass im Erdgeschoss Türen und Fenster oft besonders durch Alarmanlagen gesichert sind. Aus dem Gebäude holten sie zielstrebig einen rund 200 Kilogramm schweren Tresor. Der Panzerschrank dürfte auf einer Sackkarre zum Fahrzeug geschafft und an einen versteckten Ort gefahren worden sein, wo die Einbrecher den Stahlschrank in aller Ruhe öffnen können. Außerdem wurde Schmuck aus der über 1000 Quadratmeter großen Villa gestohlen. Allein dessen Wert wird mit mindestens 100.000 Euro beziffert. Die gesamte Schadenssumme ist unbekannt. Ein Hausangestellter entdeckte den Einbruch Entdeckt wurde die Tat von einem Hausangestellten. Wenig später rückte die Spurensicherung an. Der Eigentümer der Villa war im Urlaub. Auch das hatten die Einbrecher offenbar gewusst. Hinweise auf die Täter lagen zunächst nicht vor. Ermittler gehen außerdem davon aus, dass es mehrere waren. Ein Täter allein hätte es niemals geschafft den schweren Geldschrank wegzuschaffen. Die Fachdienststelle im LKA hat die Ermittlungen übernommen.

