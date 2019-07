Hamburg. Was blüht denn da? Blumenkübel aus Holz auf dem Bürgersteig an den Hohen Bleichen und am Neuen Wall, ein Gewächshaus mitten in der Innenstadt, eine Baumallee im Passagenviertel, das Grüne Zimmer auf der Rasenfläche auf dem Heuberg. Was schön aussieht, soll die Menschen dazu animieren, durch die City zu flanieren. Was hinter der Aktion steckt.

Zeit im Grünen verbringen

Die Business Improvement Districts (BID) Neuer Wall, Passagenviertel, Hohe Bleichen – Heuberg und Dammtorstraße haben sich erstmals zusammengeschlossen, um die Straßenzüge zu begrünen, auf einer Holztreppe mit blühenden Pflanzen können sich Passanten hinsetzen und ausruhen. Der Sinn der sommerlichen Wohlfühloasen: "Wir möchten die Leute dazu motivieren, wieder mehr auf die Straßen zu gehen, gemütlich durch die Innenstadt zu flanieren und hier eine tolle Zeit im Grünen zu verbringen", sagt PR-Frau Ursula Reimers.

An Blumen und Kräutern in der City können sich die Hamburger noch bis zum 19. August erfreuen.