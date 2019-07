Über die Redseligkeit von Frauen und das Schweigen der Männer gibt es so viele Glossen und Karikaturen, dass zu diesem Thema nichts mehr zu schreiben ist – erst recht nicht von einem männlichen Mitglied der Redaktion.

Weitgehend unbeleuchtet ist indes das Phänomen, wie früh diese geschlechtsspezifische Disposition einsetzt. Nehmen wir ein naheliegendes Beispiel: unsere Familie. Am Sonntag flogen unser Sohn (16) und unsere Tochter (14) nach Manchester, um ihr Englisch bei einer zweiwöchigen Sprachferienreise aufzupolieren.

Bereits am Montag verzückten uns Fotos, verschickt per WhatsApp von unserer Tochter. Wir kennen nun ihr Zimmer, das Mädchen Elena, das mit ihr bei ihren Gasteltern einquartiert ist – und in allen Variationen Familienhund Benn, der so süß ist, dass ich das erneute Aufflammen der Diskussionen um ein weiteres Haustier (wir haben bereits zwei Meerschweinchen) fürchten muss.

Unser Sohn spendete uns exakt zwei Buchstaben, zusammenhängend immerhin, was die Lage aber nicht wirklich besser macht. Andererseits hätte ich es als Journalist besser wissen müssen. Gesprächspartnern, denen man jedes Wort ziehen muss, stellt man keine geschlossenen Fragen, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Dementsprechend doof war meine SMS „Seid Ihr gut gelandet?“ Denn dies erlaubte unserem Sohn, mit dem Drücken der Tasten „J“ und „a“ seine Pflicht zu erfüllen.

Nun sind wir gespannt, was sie nach ihrer Rückkehr berichten werden. Bei meinem Sohn glaube ich die Antwort auf die Frage, wie es denn so war in England, zu kennen: „Ganz okay“.