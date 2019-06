Eine Teilsperrung der Autobahn 1 in Hamburg wird am Wochenende für Staus sorgen. Die Straße zählt zu den Hauptverkehrsadern der Hansestadt (Archivbild).

Die A1-Sperrung, Ferienstart und Fronleichnam in anderen Bundesländern und Riesen-Konzerte in Hamburg sorgen am Wochenende für Staus.