Altona: Fremder Mann würgt Fußgängerin im Beet – Zeugen gesucht

Vermeintlicher Flaschensammler spricht in der Nacht zwei Freundinnen an und verfolgt später eine von ihnen unbemerkt.

Hamburg. Nach dem Überfall auf eine Fußgängerin in Altona sucht die Hamburger Polizei nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Täter. Der Mann soll sein späteres Opfer am frühen Sonnabendmorgen gegen 0.15 Uhr zunächst an einer Kreuzung am Bahnhof Altona angesprochen haben.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 28-Jährige in Begleitung einer gleichaltrigen Freundin auf dem Heimweg. Der Mann ging ein Stück mit den Frauen und fragte sie, wo er zur fortgeschrittenen Stunde noch Pfandflaschen abgeben könne. Außerdem bettelte er um Geld.

Im Würgegriff ins Beet gestürzt

Kurze Zeit später trennten sich die Wege der Freundinnen. Einer der Frauen war der Mann allerdings unbemerkt gefolgt. An einem Stichweg an der Grünanlage an der Kurve Willebrandstraße/Bei der Friedenseiche attackierte er sie plötzlich und nahm sie in den Würgegriff.

Daraufhin stürzten beide in ein Beet. Dort schrie Frau um Hilfe und setzte sich zur Wehr. Der Täter ließ schließlich von ihr ab und starrte sie an. In der Hoffnung, dass der Täter sie in Ruhe lässt, übergab die Frau ihm einen kleinen Geldbetrag.

Frau im Gesicht und am Hals verletzt

Als ein 38 Jahre alter Passant der Frau zu Hilfe kam, flüchtete der Täter in Richtung Schomburgstraße. Die 28-Jährige erlitt eine Schwellung der Nase sowie leichte Verletzungen am Hals, die Rettungskräfte vor Ort behandelten.

Trotz einer Sofortfahndung mit mehreren Peterwagen wurde der Täter nicht mehr gefunden. Daher bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 040/ 4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle. Beschrieben wird der Mann wie folgt:

männlich - "südländisches" bzw. nordafrikanisches Erscheinungsbild

etwa 25 bis 30 Jahre alt

etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß

"normale" Figur

große "Kulleraugen"

er soll verwirrt gewirkt haben

er sprach Deutsch ohne Akzent

er trug eine Baseballmütze auf dem Kopf und führte eine weiße Tüte oder einen weißen Stoffbeutel mit Pfandflaschen bei sich

