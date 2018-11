ARCHIV - Prinz Juan Carlos bei seiner Vereidigung am 23. Juli 1969 in Madrid neben General Franco. Der spanische Diktator Franco schlug Juan Carlos am 22. Juli 1969 als seinen Nachfolger vor, am 23. Juli wurde dieser als Prinz von Spanien vereidigt. Foto: Europa Press/dpa (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++