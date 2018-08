Hamburg-News Park in Altona wird zur männerfreien Zone

Männer sind beim feministisches Sommercamp im August-Lütgens-Park in Altona am komemnden Wochenende verboten Foto: picture alliance/Bildagentur-online

Was heute in der Stadt passiert: Panzerknacker sprengen immer häufiger Geldautomaten, in Billwerder findet Kulturfestival statt.