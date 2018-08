Foto: dpa/Soeren Stache

Das Kunstwerk erinnert an eine der spektakulärsten Rettungsaktionen vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges: 10.000 überwiegend jüdische Kinder wurden aus dem "Dritten Reich" per Zug und Schiff nach England gebracht, um sie vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten in Sicherheit zu bringen Foto: dpa/Soeren Stache