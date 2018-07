Foto: Yannick Jorzik-Brzelinski

Auch schon schön: Yannick Jorzik-Brzelinski hat den Aufgang des Vollmonds über dem Stadtteil Waltershof am 1. Mai fotografiert. Das nächste Mondspektakel steht am Freitag an Foto: Yannick Jorzik-Brzelinski