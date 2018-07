Das Straßenschild "Tasköprüstraße" ist im Stadtteil Bahrenfeld zu sehen. In der Straße wurde der Gemüsehändler Süleyman Tasköprü 2001 in seinem Geschäft erschossen Foto: dpa

Mundlos und Böhnhardt erschossen den Gemüsehändler am 27. Juni 2001 in seinem Geschäft in Bahrenfeld. Demonstration am Nachmittag.