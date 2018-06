Überfall auf Pizzaboten – im Prozess zeigen die Täter Reue

Hamburg. Schon beim Blick durch die Verglasung in der Eingangstür hatte er ein mulmiges Gefühl. Diese zwei Männer, die draußen vor dem Haus lauerten, die Kapuzen ihrer Pullover tief in die Stirn gezogen, verhießen nichts Gutes. Nur Sekunden später wurde die düstere Vorahnung von Pizzabote Jan P. (alle Namen geändert) fiese Realität. Als der junge Mann die Tür öffnete, um das Haus zu verlassen, nahmen die Kerle ihn in die Zange und drängten ihn im Flur gegen eine Wand. Sie bedrohten und schlugen ihn und zwangen ihr eingeschüchtertes Opfer, alles Geld herauszugeben, das er im Portemonnaie hatte. Dann traten sie die Flucht an.

Weit sind die Verbrecher nicht gekommen. Seit der Tat im April sitzen die Verdächtigen in Untersuchungshaft und scheinen die Zeit genutzt zu haben, um zu erkennen, dass sie damals großes Unrecht begangen haben. „Ich möchte mein tiefes Bedauern ausdrücken“, sagt Milosz M., der etwas Ältere der beiden Mittzwanziger, denen die Staatsanwaltschaft Raub und gemeinschaftliche Körperverletzung vorwirft. Laut Anklage forderten die beiden Männer mit den Worten „Money, Money“ die Herausgabe von Geld und versetzten dem Opfer einen schmerzhaften Schlag gegen das Jochbein.

17-Jähriger hatte keine Chance gegen die Täter

Beides sind Typen mit breitem Kreuz und kräftigen Oberarmen, gestählt durch Arbeit auf dem Bau. „Die ganze Situation kam spontan“, ergänzt der Angeklagte mit betrübtem Gesicht. „Wir sahen ihn in das Haus gehen, da kamen wir auf die Idee, ihn zu überfallen.“ Sein Bekannter Jakub B. ergänzt: „Ich hatte Hunger und brauchte Geld. Ich habe irrational gehandelt.“ Doch in gravierenden finanziellen Nöten ist der 24-Jährige wohl eher nicht gewesen. Immerhin hatte er damals einen festen Job bei einem großen Hamburger Unternehmen.

Es war eher ihr Opfer, das wenig Geld hatte. Jan P. ist Schüler und jobbt als Pizzabote, um sein Taschengeld aufzubessern. Der 17-Jährige ist groß und eher schlaksig, wie viele junge Männer seines Alters – kein Vergleich zu den kräftigen Staturen der Angeklagten. Und so blieb dem Schüler damals keine Chance, auch nur zu versuchen, sich zur Wehr zu setzen. Er schildert, wie er bedroht wurde. „Einer sagte etwas, das ich nicht richtig verstanden habe. Dann schlug mir einer von ihnen ins Gesicht.“ Aus Angst habe er alles Geld, das er im Portemonnaie hatte, herausgegeben, es waren 170 Euro. Schließlich rannte der 17-Jährige die Straße hinunter und rief aus sicherem Abstand zu den Tätern die Polizei.

Entschuldigung hilft Opfer, Tat zu verarbeiten

Auch heute noch arbeitet der Schüler als Pizzabote. Doch der Überfall hat Spuren hinterlassen. Nach wie vor krieche in ihm die Angst hoch, wenn er Männer mit Kapuzenpullis sieht, erzählt der Zeuge. „Und die Gegend, wo ich überfallen wurde, meide ich seitdem. Wenn in der Nähe eine Lieferung ansteht, bitte ich einen Kollegen, das für mich zu übernehmen.“

Vor einigen Wochen hat Jan P. Post bekommen. Darin bittet Jakub B. über seinen Anwalt um Entschuldigung für die Tat und bietet an, 1000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. „Ich habe lange darüber nachgedacht und dann angenommen“, sagt der Schüler. Dem 24-Jährigen hatte er seinerzeit geantwortet, die Entschuldigung werde ihm helfen, das Geschehen zu verarbeiten. „Das alles tut mir furchtbar leid“, sekundiert jetzt auch Milosz M. Beide Angeklagten reichen Opfer Jan P. die Hand. Eine Geste, die aufrichtig wirkt.

Versuch der Wiedergutmachung senkt Strafmaß

Von einer „erheblichen Bedrängungssituation“ spricht die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. „Das Opfer war gewissermaßen gefangen.“ Einer der Verteidiger nennt den Raub eine „spontane Dummheit“. Am Ende wird Milosz M. zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten verurteilt. Zudem muss er eine Geldbuße von 1000 Euro zahlen. Sein Kumpel Jakub B. kommt mit acht Monaten zur Bewährung günstiger davon. Hier habe sich der Täter-Opfer-Ausgleich mit den Bemühungen, die Tat wiedergutzumachen, positiv auf das Strafmaß ausgewirkt, begründet die Vorsitzende die Entscheidung des Schöffengerichts. „Auch wenn das Opfer die Tat recht gut verarbeitet hat“, betont die Richterin: Es sei schlimm, dass ein so junger Mensch einen solchen Überfall habe erleben müssen.

Es sei außerdem nicht nachvollziehbar, warum die Angeklagten die Tat überhaupt begangen haben. „Sie waren in Arbeit, hatten keine Geldnot.“ Und selbst wenn es finanziell sehr eng gewesen wäre: „Ein Überfall ist nicht einmal ansatzweise gerechtfertigt.“

