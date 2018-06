Das Containerschiff „Antoine de Saint Exupery“ der Reederei „CMA CGM“ liegt am Containerterminal Burchardkai Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Reeder Warum der Hamburger Hafen am Freitag kurz stillsteht

Hamburg. Wenn an diesem Freitag um 11 Uhr im französischen Marseille die Trauerfeier für den verstorbenen französischen Reeder Jacques R. Saadé beginnt, steht auch rund 1500 Kilometer weiter nördlich die Arbeit im Hamburger Hafen still. Die Containerbrücken der beiden großen Terminalbetreiber HHLA und Eurogate werden für eine Schweigeminute hochgezogen.

Zusätzlich werden viele Schiffe auf Bitten des Oberhafenamtes ihre Signalhörner einschalten. Am vergangenen Sonntag war Saadé, der Gründungspräsident der drittgrößten Reederei der Welt, der französischen Linie CMA CGM, im Alter von 81 Jahren in seinem Wohnort Marseille verstorben.

Gründer Jacques R. Saadé von der Reederei CMA CGM ist verstorben

Geboren in Beirut, war Saadé stets darauf bedacht, die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Libanon zu stärken. Eine große Treue hielt er auch zum Hamburger Hafen. CMA CGM ist der größte Einzelkunde des Hafens. Im Jahre 2013 erhielt Saadé deshalb eine der höchsten Auszeichnungen der Hansestadt, den Admiralitäts-Portugaleser. Erst im Februar 2017, an seinem 80. Geburtstag, hatte er die Position des Vorstandschefs an seinen Sohn Rodolphe Saadé abgegeben.

Diesem kondolierte Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch in einem persönlich gehaltenen Brief. Jacques Saadé werde nicht nur als äußerst erfolgreicher Geschäftsmann in Erinnerung bleiben, sondern auch als enger Freund, heißt es darin. „Sein großer Beitrag zur Vertiefung der langen Beziehungen zwischen CMA CGM und dem Hafen Hamburg wird niemals vergessen werden“, schrieb Horch.

