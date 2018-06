Hamburg 50.000 Biker in den Startlöchern – Mönckebergstraße gesperrt

Auch am Sonntag werden die Teilnehmer der Motorradparade wieder über die Köhlbrandbrücke knattern Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Schauspieler Heinz Hoenig führt die Parade am Sonntag an. An einem Tag gehört besonderen Harleys Hamburgs bekannteste Einkaufsmeile.