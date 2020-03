Hamburg. Die Störche in Hamburg haben eine außergewöhnlich erfolgreiche Brutsaison hinter sich. Mit insgesamt 59 Jungvögeln von 23 Storchenpaaren sei die Bilanz von 46 Jungstörchen aus dem Vorjahr deutlich überschritten worden, teilte der Naturschutzbund Nabu am Donnerstag mit.

Die Zahl der Storchenpaare in Hamburg sei mit etwa 30 in den vergangenen Jahren konstant geblieben. Häufig auftretende Kämpfe um Horste zeigten, dass alle für Störche geeigneten Lebensräume in Hamburg besetzt scheinen, erklärte der Nabu. Die meisten Storchenpaare leben in den Vier- und Marschlanden im Bezirk Bergedorf, einige auch im Bezirk Harburg.