In mehreren Bundesländern beginnen die Ferien, deswegen rechnen Automobilclubs mit Staus. Wo es länger dauern könnte.

Norddeutschland Am Wochenende drohen die ersten Ferien-Staus

Hamburg. In drei Bundesländern beginnen an diesem Wochenende die Sommerferien, deswegen warnen die Automobilclubs ACE und ADAC vor ersten Reisewellen auf den Autobahnen: Da Nord- und Ostsee auch weiterhin zu den beliebtesten innerdeutschen Reisezielen zählen, könnte es rund um Hamburg eng werden. Wenn sich Sommerfrischler aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf den Weg in den Norden machen, droht Stau auf den Autobahnen 1 und 7. Weiter im Norden könnte es auch auf der A20 zu Verzögerungen kommen.

Außerdem findet am Wochenende das Hurricane-Festival in Scheeßel statt, zu dem 75.000 Menschen erwartet werden. Deswegen könnte es besonders an den Anreisetagen (Donnerstag und Freitag) und dem Abreisetag (Sonntag) zusätzlich eng werden auf der A1.

( josi )

