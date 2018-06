Tschentscher strebt stärkere Zusammenarbeit mit Chicago an

Hamburg. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bricht heute zu einem dreitägigen Aufenthalt in Hamburgs Partnerstadt Chicago auf. Am Mittwoch nehmen Tschentscher und Außen-Staatsrätin Annette Tabbara am "Chicago Forum on Global Cities" teil.

Die internationale Konferenz dient dem Austausch von Ideen und Erfahrungen zu den drängenden Herausforderungen moderner Metropolen. Auch die Bürgermeister zum Beispiel von Amsterdam, Sydney, Warschau, Zürich und Osaka werden erwartet. Schwerpunkte werden die Themen Energiewende, Umweltschutz, Verkehr, soziale Gerechtigkeit und öffentliche Sicherheit sein.

Kooperation mit Universität von Illinois intensivieren

Tschentscher möchte der Städtepartnerschaft mit Chicago neue Impulse geben. Bei einem Treffen mit dem Chicagoer Bürgermeister Rahm Emmanuel soll es um weitere Kooperationsmöglichkeiten gehen.

Ziel ist es unter anderem, die Zusammenarbeit zwischen der Universität von Illinois und Hamburger Hochschulen zu intensivieren. Der Präsident und die Vizepräsidentin der HafenCity Universität, Werner Pelka und Prof. Gesa Ziemer, begleiten den Ersten Bürgermeister.

( pum )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.