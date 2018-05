Foto: Michael Arning

Aufnahmedatum: 28.05.2017 Immer wieder war es im vergangenem Jahr am Jungfernstieg zu Polizeieinsätzen wegen Gewalt, Drogenhandels und Alkoholexzessen gekommen. Die Polizei hat reagiert und ist derzeit in lauen Sommernächten mit uniformierten Beamten vor Ort, um Präsenz zu zeigen. In der Nacht zum Sonntag streiften acht Beamte der Bereitschaftspolizei am Alsteranleger, um insbesondere eskalierende Auseinandersetzungen unter Jugendlichen zu unterbinden. Es fanden Kontrollen durch Polizeibeamte statt. Die Flaniermeile an der Binnenalster war ein Brennpunkt für die Polizei geworden. Abends bevölkern Drogendealer, Schläger sowie trinkende junge Erwachsene den Anleger.