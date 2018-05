Hamburg Unternehmer Ulrich Marseille musste in Hamburg notlanden

Der Pilot konnte die Maschine sicher landen, er wurde von Beamten von Flughafenfeuerwehr und Polizei in Empfang genommen

Wegen einer Störung am Triebwerk musste der Gründer der Marseille-Kliniken AG am Mittwoch in Fuhlsbüttel notlanden.