Foto: Axel Heimken / dpa

Zwei Zollbeamte mit Maschinenpistolen bewachen am 19. Dezember 2017 in Hamburg eine Palette, auf der Päcken mit Kokain liegen. Allein 50 Kilogramm hochreines Kokain stellten Hamburger Zöllner am 29. November 2017 an Bord eines aus Südamerika kommenden Frachtschiffes sicher