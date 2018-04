Hamburger Hafen Neuer Helgoland-Katamaran macht in Hamburg fest

Nach einem außerplanmäßigen Halt ist der neue Katamaran in Hamburg angekommen

Foto: FRS Helgoline GmbH & Co. KG

Am Freitag wird der Nachfolger der "Halunder Jet" an den Landungsbrücken getauft, am Sonnabend nimmt er den Fährdienst auf.