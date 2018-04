Medizin Geburten per Kaiserschnitt in Hamburg auf dem Tiefststand

Nach der Geburt per Kaiserschnitt wird ein Säugling versorgt. In Hamburg sinkt die Zahl der Kaiserschnitte. (Symbolbild)

Der Anteil der Babys, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, ist stark rückläufig. In Schleswig-Holstein ist die Quote umso höher.