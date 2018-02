Notfälle Tote und Schwerverletzte bei Unglücken in Hamburg

Bei dem Unfall in Niendorf kam der Beifahrer ums Leben. Die Fahrerin kam schwerverletzt ins Krankenhaus

Traurige Bilanz: In der Nacht und am Morgen kamen im Hamburger Verkehr drei Menschen ums Leben. Bergungsarbeiten dauern an.