Der S-Bahnverkehr zwischen Hauptbahnhof und Altona wird in den Abendstunden jeweils ab 20 Uhr bis Betriebsschluss eingestellt (Symbolfoto=

Zwischen Hauptbahnhof und Altona wird der S-Bahnverkehr an vier Abenden eingestellt. So kommen Sie trotzdem an Ihr Ziel.