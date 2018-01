Hamburg Kleingärten-Ärger: Beiersdorf bietet Gespräche an

Die Beiersdorf-Zentrale an der Unnastraße in Eimsbüttel

Der strittige Verkauf der Fläche in Lokstedt an den Konzern soll am Dienstag erklärt werden. "Zubetonieren des Stadtteils" befürchtet.