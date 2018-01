Foto: Klaus Bodig / HA

Von links: die Hamburger Gewerkschaftschefs Gerhard Kirsch (Polizei), Silke Kettner (Nahrung, Genuss, Gaststätten), Frank Maur (Eisenbahn), Ina Morgenroth (IG Metall), Katja Karger (DGB), Berthold Bose (Ver.di), Anja Bensinger-Stolze (Erziehung und Wissenschaft), Jan Koltze (Bergbau, Chemie, Energie) und Matthias Maurer (Bauen, Agrar Umwelt) an der Feuertonne vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof. In diesem Jahr handeln Gewerkschaften und Arbeitgeber die Tarifverträge für jeden dritten Beschäftigten in Hamburg neu aus