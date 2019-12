Der Journalist Günter Fink hat die Gespräche geführt und aufgezeichnet. Heute: "Radio HH"-Moderatorin Indra Gerdes.

"Meine Lieblingsbank? Schwierig. Eigentlich sitze ich ungern auf Banken. Die Gespräche sind immer so unschön, wenn man seinen Dispo überzogen hat.

Aber wenn ich dann wegen des überzogenen Dispos abschalten will, dann setze ich mich am liebsten auf die Bank neben der Alsterperle auf der Uhlenhorst, mit Blick über die Alster, und schaue mir den roten Sonnenuntergang an, der röter ist als die Zahlen auf meinem Bankkonto. Diese Bank ist für mich die schönste Bank Hamburgs, weil der Blick einfach wie ein Postkartenmotiv ist, kitschiger als jede Diddl-Karte - aber mehr geht nicht. Ich habe hier schon nachts gesessen, angetüddelt vom Kietz kommend, um frische Luft zu schnappen, eine letzte Zigarette vor dem Zubettgehen rauchend. Ich habe auf dieser Bank mit einem Ex-Freund Schluß gemacht und mit dem neuen geknutscht. In den letzten sechs Jahren mindestens 2000 Jogger beobachtet - und einmal hat mir sogar ein Golden Retriever ans Bein gepieselt. Aber trotzdem, wenn "meine Bank" eines Tages nicht mehr stehen sollte, dann stirbt auch ein Teil meiner Erinnerungen! Wenn ich das nächste Mal dort sitze, werde ich meine Initialen reinritzen, unten links . . . Gucken Sie mal nach!"