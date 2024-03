Auf Abendblatt.de finden Sie jeden Tag das beliebte Kreuzworträtsel, das auch in der Zeitung erscheint. Spielen Sie es jetzt kostenlos…

Das Kreuzworträtsel des Hamburger Abendblatts, dass Sie jeden Tag in der Printausgabe vorfinden, können Sie auch jederzeit online spielen. Natürlich kostenlos. Lösen Sie täglich ein Rätsel, um nicht nur spielerisch Ihr Gedächtnis fit zu halten, sondern um auch noch etwas dazuzulernen.

Das Kreuzworträtsel gehört zu den beliebtesten Buchstabenrätseln. Es handelt sich dabei um eine meist rechteckige, durch Spalten und Zeilen und in Kästchen geteilte Fläche. Innerhalb der Fläche stehen Fragen/Wörter, die auf die gesuchten Kreuzwörter hinweisen. Diese werden dann senkrecht und waagerecht in die Kästchen eingetragen, sodass alle sich überschneidenden Wörter einen Sinn ergeben und der vorgegebenen länge entsprechen.

Am 21. Dezember 1913 erschien in der Weihnachtsbeilage einer amerikanischen Zeitung das aller erste Kreuzworträtsel der Welt. Das rautenförmige „word-cross“ mit 31 Wörtern gewann schnell an Beliebtheit. Schon ca. sieben Jahre später wurden die ersten Kreuzworträtsel in europäischen Zeitungen und Zeitschriften publiziert. In Deutschland erschien es erstmals 1925 in einer Berliner Zeitung.

Inzwischen gibt es unzählige Varianten des beliebten Kreuzworträtsels, welches mittlerweile ein fester Bestandteil in vielen Zeitungen, Zeitschriften und auch online ist.

Wenn man in Hamburg von einem Kreuzworträtsel spricht, ist oftmals das beliebte Schwedenrätsel gemeint. Das Schwedenrätsel macht aus, dass die Fragen sich innerhalb des Gitterrätsels in sogenannten Blindkästchen befinden und nicht, wie bei der amerikanischen Variante, außerhalb des Spielfeldes. Ein Pfeil an dem Blindkästchen verrät die Richtung des gesuchten Wortes.

Dabei ist die Auswahl der Themen nahezu unbegrenzt. Egal ob Synonyme, Physiker oder Bootsteile – alle Fragen/Begriffe finden in einem Kreuzworträtsel Platz.

Wir bieten Ihnen täglich ein neues kostenloses kniffliges Kreuzworträtsel.

Spielablauf

Lesen Sie die im Rätsel stehenden Hinweise genau durch. Gehen Sie auf die Suche nach den richtigen Wörtern und tragen Sie sie diese in die Felder unseres täglichen Kreuzworträtsels ein. Wählen Sie das gewünschte Blindkästchen aus, werden die für das Wort auszufüllenden Kätschten hellgrün hinterlegt, so dass Sie das gesuchte Wort über Ihre Tastatur in die vorgegebenen Felder eintragen können. Für eine leichtere Eingabe enthält unser Kreuzworträtsel auf allen Plattformen auch eine Bildschirmtastatur. Sollten Sie sich einmal vertippen oder eine falsche Antwort eingegeben haben, können Sie einfach die "Rückgängig"-Taste drücken und der Buchstabe bzw. der gesamte Begriff wird gelöscht. Das korrekte Suchwort kann nun nachgetragen werden. Voraussetzung ist natürlich, dass die Anzahl der Buchstaben in die dafür vorgesehene Spalte oder Zeile passt.

Sicher gibt es Hinweise, die Sie nicht sofort lösen können. Versuchen Sie durch die anderen Fragestellungen, möglichst viele Buchstaben für das gesuchte Wort zusammenzukriegen.

Unter dem Rätsel wird Ihnen das Lösungswort angezeigt. Dieses setzt sich aus den Buchstaben der nummerierten Felder zusammen. Ziel ist es, dieses mit den richtigen Buchstaben zu füllen, sodass sich das richtige Lösungswort ergibt.

Sollten Sie mal nicht weiterwissen, können Sie jederzeit einige der untenstehenden Hilfefunktionen nutzen, um dem Lösungswort auf die Schliche zu kommen.

Tipp

Manchmal lässt sich das Lösungswort auch vervollständigen, ohne alle Zahlenfelder aufgefüllt zu haben. So haben Sie im Gitterrätsel weitere Buchstaben, die Ihnen bei der Lösungsfindung weiterhelfen können.

Nutzen Sie auch die Hilfefunktionen am oberen linken Rätselrand, um Hinweise auf die gesuchten Wörter zu erhalten.

Hilfsfunktionen

Entdecken Sie unsere Hilfsfunktionen über das Öffnen des Rädchens oben links.



Fehler Anzeigen: Sie sind sich unsicher, ob Ihre Lösung korrekt ist? Durch einmaliges Klicken auf diese Funktion könne Sie überprüfen, ob Sie die richtigen Wörter in das richtige Feld eingetragen haben. Alle falsch eingetragenen Buchstaben/Wörter werden rot gekennzeichnet. Die Funktion kann über erneutes klicken jederzeit wieder deaktiviert werden.

Sie sind sich unsicher, ob Ihre Lösung korrekt ist? Durch einmaliges Klicken auf diese Funktion könne Sie überprüfen, ob Sie die richtigen Wörter in das richtige Feld eingetragen haben. Alle falsch eingetragenen Buchstaben/Wörter werden rot gekennzeichnet. Die Funktion kann über erneutes klicken jederzeit wieder deaktiviert werden.

Sie sind sich nicht sicher, welches Wort gesucht wird und möchten eine Lösungshilfe? Wählen Sie das Feld, bei dem Sie sich nicht sicher sind aus und klicken Sie auf das „A“ – der korrekte Buchstabe erscheint in dem Feld. Wenn Sie dem Hinweis folgen möchten, tragen Sie den Buchstaben einfach nach. Zufälliges Wort: Sie sind sich nicht sicher, welches Wort gesucht wird und möchten eine Lösungshilfe? Wählen Sie die Frage, bei der Sie sich nicht sicher sind aus und klicken Sie auf das „Aa“ – das korrekte Wort erscheint in dem Feld. Wenn Sie dem Hinweis folgen möchten, tragen Sie das Wort einfach nach.

Sie sind sich nicht sicher, welches Wort gesucht wird und möchten eine Lösungshilfe? Wählen Sie die Frage, bei der Sie sich nicht sicher sind aus und klicken Sie auf das „Aa" – das korrekte Wort erscheint in dem Feld. Wenn Sie dem Hinweis folgen möchten, tragen Sie das Wort einfach nach.

Wenn Sie sich einmal vertan haben, können Sie Ihre Eingabe jederzeit aus dem Spielfeld ausradieren. Mit einem Klick auf den Radiergummi, werden alle falsch eingetragenen Buchstaben/Wörter gelöscht.

Sie möchten das Spiel nochmal neu starten? Mit einem Klick auf den Mülleimer starten Sie das Spiel nochmal von vorne. Alle bereits eingetragenen Wörter werden gelöscht. Tastatur ein-/ ausblenden: Mit Hilfe dieser Funktionen können Sie, wenn gewünscht, eine Tastatur ein-/ ausblenden. Klicken Sie erst auf das auszufüllende Feld und wählen Sie danach den gewünschten Buchstaben auf der Tastatur.

Mit Hilfe dieser Funktionen können Sie, wenn gewünscht, eine Tastatur ein-/ ausblenden. Klicken Sie erst auf das auszufüllende Feld und wählen Sie danach den gewünschten Buchstaben auf der Tastatur.

Die Darstellung des Kreuzworträtsels ist Ihnen zu klein? Vergrößern Sie das Spiel ganz einfach über das Plus-Symbol. Verkleinern: Die Darstellung des Kreuzworträtsels ist Ihnen zu groß? Verkleinern Sie das Spiel ganz einfach über das Minus-Symbol.

Für Tablet und Handy

Unser tägliches Onlinespiel Kreuzworträtsel können Sie bequem zu Hause oder unterwegs auf Ihren Mobilgeräten spielen. Sie müssen keine Software herunterladen, sondern können einfach jederzeit online in Ihrem Browser knobeln. Ob Sie dabei den Computer, das Handy oder Ihr Tablet bevorzugen, ist ganz Ihnen überlassen.

Kreuzworträtsel Online-Archiv

Sie haben ein Spiel verpasst? Macht nichts! Spielen Sie einfach die Kreuzworträtsel der vergangenen Tage. In unserem Online-Archiv sammeln wir für Sie alle bisher erschienenen Kreuzworträtsel. Diese warten nur darauf, von Ihnen gelöst zu werden.



