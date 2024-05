Hamburg. Bei dem heftigen Zusammenprall erlitt ein 47-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen. Verkehrspolizei setzt zur Aufklärung Drohnen ein.

Nach einem schweren Fahrradunfall in der Sternschanze sucht die Hamburger Polizei nach Zeugen, die den Vorfall am vergangenen Donnerstag (2. Mai) beobachtet haben. Zwei Männer im Alter von 38 und 47 Jahren waren gegen 22.45 Uhr an der Schanzenstraße heftig zusammengeprallt. Der Ältere der beiden zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu, der Jüngere nur leichte.

Um genau rekonstruieren zu können, wie es zu diesem schweren Unfall kam, bittet die Polizei Hamburg nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen die beiden Radfahrer stadtauswärts nebeneinander gefahren sein. Dann krachten sie auf Höhe der Kreuzung mit der Kamp- und Bartelstraße – dort befindet sich eine Filiale einer Drogeriekette – zusammen. Wie es dazu kam, ist bislang unklar.

Polizei Hamburg: Nach schwerem Radunfall in der Schanze werden Zeugen gesucht

Die beiden Männer stürzten auf den Asphalt. Während die leichten Verletzungen des 38-Jährigen noch vor Ort behandelt werden konnten, schwebte der Ältere zeitweise in Lebensgefahr. Mit dem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht. Inzwischen ist sein Leben nicht mehr in Gefahr, wie die Polizei mitteilte.

In Medienberichten hieß es zunächst, dass der 47-Jährigen den Jüngeren überholen wollte. Beim Versuch, einem Gullydeckel auszuweichen, sei der dann gestürzt. Beide Radfahrer sollen keine Helme getragen haben.

Mehr zum Thema

Auch mithilfe von Drohnenaufnahmen ermitteln Beamte des Verkehrsunfallteams nun den Hergang des Vorfalls. Wer den Zusammenstoß beobachtet hat oder anderweitig Hinweise geben kann, der wird gebeten, sich telefonisch unter 040/42 86-56789 oder auf einer Dienststelle bei der Polizei zu melden.