Hamburg. Eine Nachbarin hatte das verdächtige Trio auf dem Grundstück in Othmarschen beobachtet. Polizei sucht Zeugen für weitere Straftaten.

Eine aufmerksame Anwohnerin in Othmarschen brachte die Polizei Hamburg am Dienstag auf die Spur von drei mutmaßlichen Einbrechern. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie vom Nachbargrundstück am Nachmittag gegen 14.30 Uhr verdächtige Geräusche gehört und beobachtet, wie drei Personen das Grundstück verließen, in einen Fiat Panda stiegen und entgegengesetzt auf der Einbahnstraße in Richtung Strehlowweg flüchteten. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.

Polizei Hamburg stellte das verdächtige Trio auf der A261

Die Polizei rückte an und stellte fest, dass jemand versucht hatte, die Eingangstür aufzuhebeln und ein Fenster mit einer Gehwegplatte einzuwerfen. Den Fiat Panda konnten Beamte bei der sofort eingeleiteten Fahndung auf der A261 in Höhe der Anschlussstelle Tötensen anhalten.

Weil die Personenbeschreibung auf die drei Insassen zutraf und außerdem entsprechendes Werkzeug gefunden wurde, nahm die Polizei die drei Personen vorläufig fest. Dabei handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann und zwei junge Frauen (25, 19). Gegen sie hat ein Richter mittlerweile Haftbefehl erlassen.

Lesen Sie auch:

Im Zuge der Ermittlungen gab es in der jüngeren Vergangenheit Hinweise auf sogenannte reisende Tätergruppierungen. Dabei wurden auch mehrfach junge, gepflegte Frauen mit einem südosteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben, die in unterschiedlichen Zusammensetzungen als Duo im Zusammenhang mit Einbrüchen in Erscheinung getreten sein sollen.

Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.