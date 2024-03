Weniger prominent als ihre Schwester, aber auch in der Kritik: Wie die Sternbrücke soll auch die Bahnbrücke über der Schanzenstraße direkt am Bahnhof Sternschanze abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. So stellen sich die Planer das Bauwerk der Zukunft vor. © Deutsche Bahn | DB InfraGO AG