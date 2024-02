Hamburg. Unbekannte sind am Donnerstagmorgen in ein Haus in Blankenese eingestiegen. Dabei trafen sie auf die 88 Jahre alte Bewohnerin.

Einbruch in einer Villa in Blankenese: Zwei unbekannte Täter sind am Donnerstagmorgen in ein großes Haus am Baurs Park eingestiegen. Die Bewohnerin, eine 88 Jahre alte Dame, soll dabei auf die Einbrecher getroffen sein, wie ein Polizeisprecher dem Abendblatt bestätigte. Danach musste sie rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.